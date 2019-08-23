Metrobüste "cinsel saldırı" davasında sanık tahliye edildi

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Ö. ile müşteki N.Ş. ve tarafların avukatları katıldı.

Adli Tıp Kurumunca dosyayla ilgili hazırlanan raporda, sanığın pantolonundan alınan 6 örneğin birinde sperm hücresinin bulunduğu kaydedildi.

"BU OLAY GERÇEKLEŞMEMİŞTİR, SUÇSUZUM"

Duruşmada, olaya ilişkin televizyon kanallarında çıkan haberlere ilişkin görüntülerin bir kısmı taraflara izletildi.

Tutuklu sanık Fatih Ö, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntülerdeki aleyhime olabilecek hususları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanık Fatih Ö.'nün alabileceği muhtemel ceza ile tutuklulukta geçirdiği sürenin miktarını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşmada, metrobüs şoförünün tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

SAVCILIK, 3 YILDAN 9 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan 2019'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste sanık Fatih Ö.'nün, müşteki N.Ş.'ye yönelik "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

NE OLMUŞTU?

Metrobüste N.Ş. adlı kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Fatih Ö. hakim karşısına çıkarılmış, ifadesinde taciz suçlamasını, "Elimdeki poşet müştekiye çarpmış olabilir" diyerek reddetmişti. Pantolonundaki ıslaklığı ise "O sırada biri sağ karın bölgeme doğru bir darbe vurdu ve idrar oluştu" şeklinde açıklama yapmıştı.