Haberler » Güncel » Haber

Metrobüste deprem sonrası oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti.

26.09.2019 16:09Metrobüste deprem sonrası oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından çok sayıda vatandaş evlerine ve ailelerine ulaşmak için toplu taşıma araçlarına koştu. Deprem sonrası Cevizlibağ metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların metrobüse binmek için ilerlediği, durakta bekleyen çok sayıda vatandaş olduğu görüldü.

"Herkes ailesini düşünüyor veya korkudan iş yerlerini terk ederek gidiyorlar"

Depreme bankada yakalandığını ve banka personeliyle birlikte dışarı çıktığını ifade eden bir vatandaş, "Deprem olduktan sonra korkmamak mümkün mü, Herkes ailesini düşünüyor veya korkudan iş yerlerini terk ederek gidiyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 Annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı
18:27 Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parklara akın etti
18:27 Depremi yaşayan vergi dairesi memurlarının 'bina' korkusu
18:25 Tbmm başkanı şentop: yeni paradigmalarla kendi görüşümüzü oluşturmalıyız
18:25 Silivri belediye başkanı devlet hastanesi önünde açıklama yaptı
18:25 Yök, üniversitelerin karnesini açıkladı
18:24 Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama