Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı

Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunlukla gündemden düşmeyen metrobüste yeni dönem başlıyor.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Metrobüs hattındaki duraklara, 'durma yeri işaretleri' uygulanmaya başladı. Uygulama sayesinde yolcular metrobüsün duracağı ve kapıların açılacağı yeri görebilecek. Uygulama sayesinde metrobüse biniş sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

METROBÜSE BİNME TELAŞI SONA ERECEK

Durakta Metrobüs bekleyen yolcuların, bekleme alanları belli olmadığı için aracın durduğu yere göre ileri veya geri hareket ediyorlardı. Metrobüse binme telaşı bazen istenmeyen koşturmalara, çarpışmalara da neden oluyordu. İETT Genel Müdürlüğü bu durumu engellemek için, tıpkı Metro istasyonlarında olduğu gibi, yolcular için Metrobüs kapısını işaretleme uygulaması başlattı.

42 İSTASYONA YAYILACAK

Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.

Daha önce yolcuların yıllardır kendilerinin hayata geçirdiği kapı hizası sırası artık İETT tarafından işaretli alan olarak belirginleştiriliyor.