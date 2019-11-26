Haberler » Güncel » Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı - Haber

Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı

Duraklarında yaşanan izdihamlarla gündemden düşmeyen metrobüs hattında yeni bir uygulama başlıyor. İETT, metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, diğer istasyonlarda da yapılacak.

26.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:39

Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunlukla gündemden düşmeyen metrobüste yeni dönem başlıyor.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Metrobüs hattındaki duraklara, 'durma yeri işaretleri' uygulanmaya başladı. Uygulama sayesinde yolcular metrobüsün duracağı ve kapıların açılacağı yeri görebilecek. Uygulama sayesinde metrobüse biniş sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

METROBÜSE BİNME TELAŞI SONA ERECEK

Durakta Metrobüs bekleyen yolcuların, bekleme alanları belli olmadığı için aracın durduğu yere göre ileri veya geri hareket ediyorlardı. Metrobüse binme telaşı bazen istenmeyen koşturmalara, çarpışmalara da neden oluyordu. İETT Genel Müdürlüğü bu durumu engellemek için, tıpkı Metro istasyonlarında olduğu gibi, yolcular için Metrobüs kapısını işaretleme uygulaması başlattı.

42 İSTASYONA YAYILACAK

Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu ve istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.

Daha önce yolcuların yıllardır kendilerinin hayata geçirdiği kapı hizası sırası artık İETT tarafından işaretli alan olarak belirginleştiriliyor.

Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı

Zincirlikuyu, Şirinevler, İETT, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:07 Milletvekili Tüfenkçi İle Başkan Çınar, Sütlüce'de öğretmenler ve öğrencileri ziyaret etti
18:07 Hırsızları caydırmak için kamera taktırdı, yine de kurtulamadı
18:07 İstanbul barajlarında doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
18:06 Acil servis bekleme salonunda ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi
18:06 Şiddeti ışıkla anlatan çağdaş bir sergi
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:41 Metroda ürküten ölçüm! Hava kirliliği sınır değerlerin altında
26.11.2019 18:09:05