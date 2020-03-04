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Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü

İstanbul'da, metrobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, metrobüsün durmasıyla birlikte kaçmaya başladı. Durakta yakalanan şüpheli, yolcular tarafından tekme-tokat dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.

04.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:25

İstanbul'da, metrobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Bir kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs yolcular tarafından tekme-tokat dövüldü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı. Yaşanan tartışmada, diğer yolcular tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı.

TEKME-TOKAT DÖVÜLDÜ

Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi. Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinden inerek tekme ve tokatlarla ona saldırdı. Feci dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu. Taciz edildiğini iddia eden kadının şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları saniye saniye cep telefonları kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının taciz edildiğini belirterek şüpheliye tepki göstermesi, diğer yolcuların olayı anlamaya çalışması, şüpheliyi kadından uzaklaştırmaları, metrobüsün durakta durmasıyla inen şüpheliye peşinden gelenlerin tekme tokat dayak atması, polis olduğunu belirten kişi ile güvenlikçilerin şüpheliyi linç girişiminden kurtarma anları yer alıyor.

Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü

Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (30)
KAAN61:toplu tasıma araçların sorunu fazla yolcu almasın daha fazla sefer düzenleyin . toplu tasıma araçları degil ticaret araçları olmus. yazıklar olsun. bir metrekareye 3 kisi düser . bir metre kareye 15 kisi düsüyor.
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PEŞİN HÜKÜM HATALIDIR:kadın yalış anladıysa . sizinde başınıza gelebilir
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ENTERESAN:Tıkabasa yolculuk yapılıyor binsen dert binmesen dert biri de çıkıp bu kadar yolcu varken neden otobüs sayısı arttırılmıyor demiyor. İlla birbiribine değmek zorunda mı millet!!!
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UĞUR:ızlemedım ama metrobuste otobuste veya trende olsun yanlıslıkla carpıyorsun ve hemen suclu oluyorsun bırde şöyle kadınlar var yalandan bağıranlar görüntü bılmıyorum önyargi yapmak istemiyorum ama hemen dayak atıyorlar hiç kimse demiyorkı doğrumu bu arada bu söyledıklerımı genel olarak söyledim bence bizim insanımız her şeye cabuk ve hemen inaniyor ve kandırılıyor
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MEMET33:KADIN HER ZAMAN HAKSIZDIR, YA TAHRİK YA İFTİRADIR YÜKSEK OLASILIKLA. . .
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KEMAL ALTAN:Acaba gerçekten suçlumu. ?
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KEL KAFALI:ne malum iftira olmadığı üst üste yolcu alın nasıl temas olmayacak?
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ELİFF MAYAMMM:ELLERİNE SAĞLIK
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FERHAT:yeni trend; biri der beni taciz (yalan, iftira olma olasılığı yüksek) ettiler, hiç alakası olmayan, görmeyen bir sürü koyun saldırırlar.
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KARA:GÜZEL ÜLKEM BENİM KADINA TACİZ ETTİ DİYE DÖVERKEN BİLE KADIN ORGANINA KÜFÜR EDE EDE DÖVÜYO ÇOK ENTERESAN. . .
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4.03.2020 12:50:27