10.07.2019 12:33
Haberler» Güncel» Haber

Metrobüste taciz iddiasına gözaltı

Metrobüste taciz iddiasına gözaltı

METROBÜSTE genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) gözaltına alındı.

METROBÜSTE genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. (25) gözaltına alındı.
B.K. adlı genç kız dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere Zincirlikuyu'dan hareket eden metrobüse bindi. Genç kız, Avcılar'daki Cihangir/Üniversite Mahallesi durağında inerken Jeyhun E.'yi omuzuna dokunduğunu görünce uyardı. Genç kız, uyarısına aldırmayan Jeyhun E. dokumaya devam etti. Bunun üzerine genç kız bağırarak tepki gösterdi. B.K. duraktaki güvenlik görevlisinin yanına giderek kendisine tacizde bulunulduğunu belirterek şikayetçi oldu. Güvenlik görevlisi bu kişinin duraktan uzaklaşmasına engel oldu. 155'e yapılan ihbar üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekip, B.K.'nin şikayeti üzerine Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Türkmenistan, Genç, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:36   Trabzon'da turizm değerlendirme toplantısı düzenlendi
12:35   İmamoğlu sonrası İBB'de bir istifa daha geldi
12:34   15 Temmuz şehitleri için anma etkinlikleri düzenlenecek
12:34   Kızılay, Kurban Bağışı Bedellerini açıkladı
12:34   (Özel) Komando değil cam silici
12:34   Avustralya'da martıların antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıdığı uyarısı
12:34   "Kaçış Planı 3" 12 Temmuz'da vizyona girecek