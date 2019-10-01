Haberler » 3. Sayfa » Haber

Metrobüste yaşanan kavga kamerada

Metrobüste yaşanan kavga kameradaİSTANBUL - İstanbul'da her gün binlerce yolcu tarafından kullanılan metrobüste ayaktaki bir kadın ile erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

01.10.2019 10:20
Metrobüste yaşanan kavga kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da her gün binlerce yolcu tarafından kullanılan metrobüste ayaktaki bir kadın ile erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste yaşandı. Başka bir yolcunun cep telefonuna yansıyan görüntülerde ayakta yolculuk yapan kadın ile erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor.
Metrobüste yaşanan kavga kamerada

kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:37 Van'da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik
15:33 Hindistan'da son 25 yılın en şiddetli muson mevsimi
15:31 Polise bombalı saldırı düzenleyen terörist perukla keşif yapmış
15:27 29 ayrı suç dosyası bulunan hırsızlar yakalandı
15:15 Sultanbeyli'de inşaatta göçük: 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
15:12 Kamyonetin takla attığı kazadan yaralı kurtuldular
15:11 Pakistan'da sel: 7 ölü, 11 yaralı