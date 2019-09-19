Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan yer kapma tartışmasınnın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis , olayın ardından başka bir metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belirsiz 2 yolcu arasında yer kapma tartışması yaşandı. Avcılar Durağı'nda başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Metrobüs Saadet Durağı'na geldiğinde kavga eden kişiler metrobüsten indi. Kavga durakta da devam etti ve 2 kişiden 1'i Ömer Bozyiğit'i kalçasından bıçakladı. 2 şüpheli, başka bir metrobüse binerek kaçtı. Duraktaki yolcuların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yolcular yaparken, ambulans yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi. Yaralı ambulansa alınarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Yolcuların ilk yardımda bulunması

-Meraklı vatandaşlar

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Yaralıya müdehalesi

-Olay yerindeki polisler

-Görgü tanığı ile röp(Yasin Baş)

-Yaralının sedye ye taşınması

-Metrobüs durağı ve metrobüsler

-Metrobüs yolundaki ambulans görüntüsü

Genel ve detaylar

