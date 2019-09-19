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Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolculardan Ömer Bozyiğit, yer kapma tartışması yaşadığı başka bir yolcu tarafından bıçaklandı.

19.09.2019 10:41

İstanbul'da Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan yer kapma tartışmasınnın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis, olayın ardından başka bir metrobüse binerek kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belirsiz 2 yolcu arasında yer kapma tartışması yaşandı. Avcılar Durağı'nda başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Metrobüs Saadet Durağı'na geldiğinde kavga eden kişiler metrobüsten indi. Kavga durakta da devam etti ve 2 kişiden 1'i Ömer Bozyiğit'i kalçasından bıçakladı. 2 şüpheli, başka bir metrobüse binerek kaçtı. Duraktaki yolcuların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralıya ilk müdahaleyi yolcular yaparken, ambulans yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi. Yaralı ambulansa alınarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(3)
DOBRA:1- POLİS VE ASAYİŞ SİSTEMİ HEM OKULLARDA HEM SOKAKTA SÜREKLİ ÜST ARAMASI YAPMALI 2- POLİSE FİİLİ OLARAK KARŞI GELENLERE KARŞI ACİLEN BEL ALTI VUR EMRİ VERİLMELİ 3- SALIVERİLEN SUÇLULAR TEKNOLOJİK SİSTEM TARAFINDAN TAKİP EDİLMELİ VE MÜMKÜNSE SUÇ ANINDA POLİS TARAFINDAN İBRETLİK VE CAYDIRICI MÜDAHALE YAPILMALI. YETER BU MİLLETİN ÇEKTİĞİ ARTIK ADALETİ AYAĞA KALDIRMA VAKTİNİZ GELMEDİMİ!!!
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YORUMCU:şu metrobüs olayı kadar insanlar eziyet eden bir zulüm yok!
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GERCEKCİ:Memleket beyinsizlerle dolu Akil hastaneleri cogaltilmali bu gidisle.
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