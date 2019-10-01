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Metrobüsteki kavga cep telefonu kamerasında

İstanbul'da her gün binlerce yolcu tarafından kullanılan metrobüste ayaktaki bir kadın ile erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

01.10.2019 09:53Metrobüsteki kavga cep telefonu kamerasında
İstanbul'da her gün binlerce yolcu tarafından kullanılan metrobüste ayaktaki bir kadın ile erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste yaşandı. Başka bir yolcunun cep telefonuna yansıyan görüntülerde ayakta yolculuk yapan kadın ile erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor. - İSTANBUL

kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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