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Metrobüsteki kavga kamerada
01.10.2019 09:15
Güncel
Kaynak: DHA
Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı
MHP Lideri Bahçeli, TBMM açılışına sağlık gerekçesi nedeniyle katılamayacak
Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı çeken Fitch, yıl sonu dolar beklentisini 6 TL olarak duyurdu
Ahmet Davutoğlu, ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras ile görüştü
Bakan Turhan'dan depremde çuvallayan GSM şirketlerine talimat: Altyapı kapasitenizi artırın
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü
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