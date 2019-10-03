Metrobüsten günlük 450 bin dolar gelir elde ediliyor

İstanbullulara hizmet veren Metrobüs, son günlerde yoğunluk ve yaşanan aksamalarla gündemde. Yapıldığı dönemde düşük maliyet, yüksek fayda ve hizmet anlayışıyla hayata geçirilen Metrobüs verdiği hizmet kadar cirosu ile de dikkat çekiyor.

GÜNLÜK 950 BİN KİŞİ KULLANIYOR

Son günlerde yoğunluk, arazılar ve rötarları ile gündeme gelen Metrobüs sistemi dünyanın en büyük ve kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'un ulaşımında özel bir yere sahip. Günlük ortalama 950 bin kişiyi taşıyan metrobüs şehrin ulaşımının önemli bir yükünü kaldırıyor.

Metrobüs D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yolda günde yaklaşık 950 bin kişi taşıyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında faaliyet gösteren mevcut sistem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlıyor.

GÜNLÜK KAZANÇ 450 BİN DOLAR

Dört farklı etapta tamamlanan metrobüsün toplam maliyeti araçları da dahil yaklaşık olarak 400 milyon dolar oldu. Metrobüs'ün ortalama olarak yapılan bir hesapla günlük cirosu 450 bin dolar yıllık bazda ise toplam ciro yaklaşık 170 milyon dolar.

52 KİLOMETRE 44 DURAK İLE BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME ARASI 83 DAKİKA

Metrobüs sistemi, toplam uzunluğu 52 kilometre ve 37'si Avrupa, 7'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 44 duraktan oluşuyor. Kesintisiz, tek bir yol üzerinde seferlerin gerçekleştiği Metrobüs'te, farklı duraklar arasında sefer gerçekleştiren 8 farklı hat bulunuyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi yaklaşık 83 dakika sürüyor. Haftanın her günü 24 saat süreyle hizmet veren metrobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT tarafından işletiliyor.

545 ARAÇLA HİZMET

Metrobüs filosunda 165 kişi kapasiteli 250 Capacity ve 160 kişi kapasiteli 295 Conecto tipi olmak üzere toplam 545 taşıt bulunuyor.

BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Metrobüsün, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde yapılan ulaşım organizasyonlarında birçok uluslararası ödülü de bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk, işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Uzun kuyrukların oluştuğu durakta vatandaşlar toplu taşımaya binebilmek için ortalamanın üzerinde çaba sarf etmek zorunda kalmıştı. İBB, sıkışıklığın sebebinin işaretleri yanlış anlayan iki şoför olduğunu duyurmuş ancak sıkışıklık bugün de yaşanmıştı.