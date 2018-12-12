Metroda Bekleme Süresi Düşürüldü

Yeni tarifenin, 12 Aralık tarihi itibariyle saat 21.00'dan sonra geçerli olacağı bildirildi.

Son aylarda yapılan indirimlerle metro ulaşımını öğrenciler için yüzde 27, otobüs ulaşımını da yüzde 26 daha ucuz hale getiren Büyükşehir Belediyesi, kış günlerinde metroyu kullanan Bursalılar için yeni bir adım attı.

Akşam saatlerinde araç bekleyen yolcular için daha az vakit kaybetmelerini sağlayacak sefer sıklaştırma uygulaması başlatıldı. 12 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, daha önce 15 dakika şeklinde uygulanan sefer sıklığı saat 21.00'dan sonra 11 dakika şeklinde şekilde revize edildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte havanın ayaza çektiği saatlerde metro bekleyen yolcular, yüzde 27 zaman kazanmış oldu.