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Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı

İstanbul metrosunda bir kadın, başörtülü kadınlara "Kara Fatma" diyerek hakaret ettikten sonra saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı görüntülerde başörtülü genç bir kız, "Polis istiyorum, polis çağırın" diye bağırdı.

14.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:37

metrosunda bir kadının, başörtülü kadınlara hakaret etmesi büyük tepki topladı.

Metroda bir yolcunun tarafından çekilen görüntülerde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, başörtülü kadınlara "Kara Fatma" diyerek hakaret etti, saldırdı.

Ortalığın bir anda karıştığı görüntülerde başörtülü genç bir kız, "Polis istiyorum, polis çağırın" diye bağırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından "Kara Fatma" etiketi Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı, söz konusu görüntülere tepki göstermek için "Kara Fatma" etiketiyle paylaşım yaptı.

KARA FATMA KİMDİR?

"Kara Fatma"nın hakaret olarak kullanılması ayrı bir cehalet örneği. Bilindiği üzere "Kara Fatma" olarak bilinen Fatma Seher'in cesareti ve fedakarlığı, Türk kadınının kurtuluş mücadelesine verdiği katkıyla bilinir.

Fatma Seher Sivas Kongresinde Mustafa Kemal'in izniyle savaşa katılır. Kara lakabını ve üsteğmen rütbesini Mustafa Kemal'den alır İstiklal Harbinde 300 kişilik birliği komuta eder.

Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı

Kara Fatma, İstanbul, Güncel


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