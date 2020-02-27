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Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu görüntüler infial yaratan şahıs, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

27.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:03

'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunan şahsın görüntüleri sosyal medyada yayılınca infial yarattı ve vatandaşlar emniyet güçlerinden zanlıyı bulmasını istedi.

Harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve şüphelinin kimliğini tespit etti.

KARTAL'DA YAKALANDI

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muzaffer D'yi (38) Kartal'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Metro istasyonu çıkışında kendini tatmin eden sapık kamerada!Metro istasyonu çıkışında kendini tatmin eden sapık kamerada!

Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: AA


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