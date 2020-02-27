Metroda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Pendik 'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunan şahsın görüntüleri sosyal medyada yayılınca infial yarattı ve vatandaşlar emniyet güçlerinden zanlıyı bulmasını istedi.

Harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve şüphelinin kimliğini tespit etti.

KARTAL'DA YAKALANDI

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Muzaffer D'yi (38) Kartal'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.