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Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu

Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde kutlama yapıldığı anlarda, cübbeli bir vatandaşın özellikle kameraya alınıp zoom yapılması sosyal medyada tepkilere yol açtı. Kısa sürede gündem olan görüntü, "Terbiyesizlik" olarak yorumlandı.

31.10.2019 10:50

29 Ekim'de Türkiye'nin dört bir yanında yapılan etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Bayram kutlamalarından farklı farklı görüntüler sosyal medyada yayılırken metrodaki çekilen bir video ise tepkilere yol açtı.

Bayram kutlamaları sırasında bir metroda kameraya yansıyan görüntüde, cübbeli bir adama özellikle kamera açısına alınıp zoom yapıldı. Sosyal medyada bu görüntünün yayılmasıyla birlikte, videoya sert tepkiler geldi. Vatandaşlar görüntüyü "Terbiyesizlik" olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYA AYAKTA

Metrodaki görüntüler, sosyal medyada #taciz etiketiyle en çok konuşulan olay oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü video yayılırken, görüntülerin kimin çektiği merak ediliyor.

Kılıf kıyafet özgürlüğüne dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları ise şu mesajları paylaştı;

Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (49)
ÖÖÖÖJJJÖÖÖÖ:cumhuritetin getirdiği ilkeleri bilmeden kişileri kıyafetiyle yargılamamak lazım. . . aslında kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar haberleri yok. . en basitinden çinayet işleyen kişi mahkemeye takım elbiseyle çıkıyor. . bu onu masum yapmaz. . sonuçta ölümlü dünya insanları kasmamak lazım. .
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ŞEHİTLER BÖYLE ANILAMAZ:HADİS-İ ŞERİF. . . . . . . -BİR ZAMAN GELECEK ÇALGIYI HELAL SAYANLAR ÇIKACAKTIR. . . . -HADİS-İ ŞERİF. KIYAMET ALAMETİYLE ALAKALI BU HADİSTE DE DENİLDİĞİ GİBİ CUMHURİYET ZAFERİMİZ BÖYLE ÇLARAK EĞLENEREK DEĞİLDE ŞEHİTLERİMİZ DUA VE HÜZÜNLE ANMALIYIZ
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İSİME GEREK VAR MI DÜŞÜNCE ÖNEMLİ:Cumhuriyetin en büyük erdemlerinden birisi de insana istediği kıyafeti istediği dini istediği yaşayabilme özgürlüğü vermesidir. İnsan istediği şekilde giyinebilir. Ki nitekim insanları dışlayan bu düşünce yapısıyla Cumhuriyeti vatanı devleti sevdiğini söyleyen insanlar en büyük bölücülüğü yapmaktadır. Herkes aynı düşünceye sahip olmak zorunda değil. Ama Vatanıma milletime insanıma zarar vermediği sürece saygı duymak zorunda.
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TÜRKİYEM:Gerçek müslüman, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermeyendir. Maşallah sabırlı kardeşimize. Onu kılık kıyafetinden dolayı küçümseyenlere ve ayrılık çıkarmaya çalışanlara da ne diyelim?. . . Allah hidayet versin
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MÜSLÜMANDADAŞ:bunların düşünce özgürlüğü sadece kendileri gibi düşünenleri kapsıyor. .
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.....:15 temmuzda gördük kimlerin önde şehit olduğunu, ve bankamatiklerde bekleyenleri.
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.....:aynen, doğru söylüyorsun.
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SAVUNUCU:Evet bu aslanlarin sayisi az olmasina rağmen en ön cebhede direndiler
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..:süper demişsiniz çok haklısınız
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ADINIZI YAZIN:Kimseye zararı olmayan bu insana tahammul edemeyip terbiyesizlik yapanlar aslında içlerinde besledikleri duyguları dışa vuruyorlar. Eğer ellerine imkan geçse kendileri gibi düşünmeyenlere ülkede yaşama hakkı tanımazlar.
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