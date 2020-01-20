Metroda geliştirilen model 6 milyon lira kazandırdı

2009 yılından bu yana kullanılan model, yolcu ve sefer sayısının da artmasıyla enerji giderlerini düşürdü.

Geliştirilen model taşınan her yolcu başına harcanan enerji miktarında önemli oranda tasarruf yapılmasını sağlıyor. Metroda sefer ve yolcu sayısının artmasıyla tasarruf edilen enerjinin değeri 6 milyon Türk Lirası'na ulaştı.

Sistem nasıl çalışıyor?

Metro hattında kullanılan enerjiyi Tasarruflu ve Etkin Sürüş modeline uygun olarak yönetmek için hat üzerinde önemli noktalar belirlendi ve bu noktalarda seferlerin entegrasyonu sağlandı. Trenlerin rejeneratif fren yaptığı bu noktalarda, ortaya çıkan enerjinin yeniden kazanılması esasına dayanan bu sistem sayesinde karşı yönden gelen ve hızlanan trene elde edilen enerji aktarılabiliyor. Sefer sayısının artışı, trenlerin bu enerjiyi kullanımını ve tasarruf miktarını da ciddi oranda artırıyor.

Ödüllü proje

İzmir Metro A.Ş.'nin uzman ekipleri tarafından oluşturulan ve tasarruf önlemleri kapsamında hayata geçirilen bu yenilikçi (inovatif) proje, 2015 yılında (KalDer) Türkiye Kalite Derneği'nden "Başarı Ödülü" almıştı.