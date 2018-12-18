Son Dakika! Ankara Metrosunda İntihar! Seferler Durduruldu

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metro istasyonunda bir kişi intihar etti. İntihar nedeniyle metro seferleri durduruldu.

VATANDAŞLAR İLGİLİ BİRİMLERE HABER VERDİ

Olay, saat 09.45 sıralarında Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, istasyona yaklaşan metronun önüne atladı. Metro istasyonunda bulunan vatandaşlar durumu ilgili birimlere haber verdi.

VATANDAŞIN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durdurulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA