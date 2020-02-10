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Metroda koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı

Rusya'da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı. Yolcuların korkuyla gençten uzaklaştığı görüldü. Daha sonra gencin sosyal medyada paylaşmak için 'koronavirüs' şakası yaptığı anlaşılınca, Rus polisi genci gözaltına aldı.

10.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:25

Dünyayı tedirgin eden koronavirüsle ilgili 'dan tepki çeken görüntüler geldi. Moskova'da bir genç metroda yaptığı koronavirüs şakası sonrası gözaltına alındı.

KORONAVİRÜS ŞAKASI PANİK YARATTI

Rusya'nın başkenti Moskova'da maskeli bir genç, metroda insanların arasında yere düştü. Yerde titreyen genci gören diğer yolcular, panikle gençten uzaklaşmaya çalıştı. Tren durağa yaklaştığında ise kapıların açılmasıyla insanlar kaçmaya başladı. Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Rus polisi, kimliğini tespit ettiği Alexei Popov adlı genci gözaltına aldı.

"İNSANLARIN MASKE TAKMADIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIM"

Popov, metroda kimsenin maske takmadığına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını savundu. Popov, holiganlık ile suçlandı.

Metroda koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı

Rusya, Dünya

Kaynak: DHA


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