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Metroda ürküten ölçüm! Hava kirliliği sınır değerlerin altında

İstanbul'daki hava kirliliği sadece şehirlerle sınırlı değil. Şehrin altındaki kirlilik de büyük tehdit oluşturuyor. Bazı metro duraklarında inceleme yapan İBB ekipleri korkutan tabloyu gözler önünde serdi. Açıklanan hava değerleri sınırın altında yer aldı.

26.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:09

Geçtiğimiz aylarda gündeme taşınan metroda hava kirliliği haberinin ardından İBB, 8 Ağustos günü Kirazlı-Başakşehir Metrosu'ndaki Metrokent Durağı, Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Yenikapı Durağı ile Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nın Çarşı Durağı'nda hava kalitesiyle ilgili ölçüm yaptı. Dünya sınır değerlerinin altında kalan ölçümler dikkat çekti.

ÖLÇÜMLER NASIL?

Milliyet'in haberine göre; Başakşehir Metrokent İstasyonu'nundaki ölçümlerde PM2.5 değeri 17.4 mg/m3, PM10 ölçümlerinde ise peron içi 21,3 mg/m3, vagon içi ise 13.2 olarak belirlendi.

Her iki değer de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sınır değerlerinin altında yer alıyor. Yenikapı Metro İstasyonu'ndaki ölçümlerde PM2.5 peron içerisinde 23 mg/m3, vagonda ise 3 mg/m3. DSÖ'nün maksimum limiti ise 25mg/m3. PM10 değerleri ise peron içerisinde 30,2 mg/m3, vagon içinde ise 12 mg/m3 ölçüldü.

Ümraniye Çarşı Metro İstasyonu'nda PM2.5 değeri, 24.5 mg/m3 olarak ölçüldü. Ayrıca PM10 değerleri de DSÖ'nün sınırlarının üzerinde. İstasyonun PM10 ölçümleri sınır olan 50 mg/m3'ü geçerek, 58 mg/m3'ü buldu.

"6 AYDA BİR ÖLÇÜM YAPILMASI YANLIŞ"

Ölçümlerle ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu şunları söyledi: Dünyanın her tarafındaki metrolarda hava, dışarıdaki havaya göre kirlidir. Oranlara göre sınırdayız. Problem yok deniliyorsa bilimsel gerçekler inkar edilir. Gerektiği zaman ıslak paspasla bu toz yükselmeyecek şekilde bu peronları temiz tutmak lazım. Altı ayda bir ölçüm yapılması yanlış. Sürekli izlenip kritik seviyelere çıktığında da müdahale edilmeli.

PM2.5VE PM10 NEDİR?

PM2.5 çapı 2.5 mikrondan küçük veya eşit parçacıkları ifade ediyor. PM2.5 partiküller burun ve boğazdan rahatlıkla geçebilir. PM10'un ise büyük kısmı burunda tutulur. 10 mikrondan küçük kısmı solunum yolu ile akciğere ve oradan bronşlara ulaşarak birikirken 1-2 mikron çapındakiler kılcal damara geçer. Metrolarda ölçümlerin sonuçları İBB'nin internet sitesinden yayınlandı.

Metroda ürküten ölçüm! Hava kirliliği sınır değerlerin altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP Parti Meclisi, Ekonomi, Güncel


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