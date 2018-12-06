Metropol Güvenliği" Paneli

06 Aralık 2018 Perşembe 12:37



06 Aralık 2018 Perşembe 12:37

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Reaktif polislikten, proaktif polisliğe geçişimizle birlikte geçen yıla göre kentteki suç oranlarında yüzde 17,5 düşüş sağlandı." dedi.İstanbul Aydın Üniversitesi Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) tarafından düzenlenen "Metropol Güvenliği" paneline, Emniyet Müdürü Çalışkan konuşmacı olarak katıldı.Büyük şehirlerdeki güvenlik sorunları ile çözüm yollarının ele alındığı panelde konuşan Mustafa Çalışkan, İstanbul'un 15,5 milyon sabit nüfusuyla dünya metropol kent sıralamasında 15'inci sırada yer aldığını ve bu nüfusuyla 15 AB, 130 da dünya ülkesinden kalabalık olduğunu dile getirdi. Çalışkan ayrıca kentte 600 bini kayıtlı Suriyeli olmak üzere 1,5 milyon yabancının yaşadığını belirtti.Çalışkan, dünya kentleri sıralamasında pahalılıkta 163., trafik yoğunluğunda 20., metro sistemlerinde 24. ve kamera sistemlerinde 3. sırada olan İstanbul'un güvenliğini 34 il emniyet müdür yardımcısı, 55 şube müdürü, 39 ilçe müdürü ve 39 bin personelle sağladıklarını kaydetti.Suç işlendikten sonra devreye giren polislik mantığını ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Mustafa Çalışkan, "Reaktif polislikten, proaktif polisliğe geçişimizle birlikte geçen yıla göre kentteki suç oranlarında yüzde 17,5 düşüş sağlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak sadece kendimizle yarışıyoruz." diye konuştu.Çalışkan, dünya kentlerinde 200 kişiye bir polis düştüğünü, İstanbul'da ise 400 kişiye bir polis düşmesine rağmen tecavüz, cinayet, kişiye karşı suç, mala karşı suç, nitelikli darp, gasp, soygun, araç hırsızlığı, hırsızlık, ölümlü trafik kazası gibi katalog suçların işlenmesinde Berlin, Brüksel, Londra, New York ve Mexico City gibi kentlerden daha geride olduğunu belirtti.Suriyelilerin diğer yabancılara göre suç oranı düşükİstanbul'da gerçekleşen nitelikli katalog suçların yüzde 5,4'ünü yabancıların işlediğini anlatan Mustafa Çalışkan, kentte bu yıl işlenen 300 cinayetin 44'ünü, yankesiciliğin ise yüzde 30'unu yabancıların işlediğini kaydederek, bilinenin aksine Suriyelilerin suç işleme oranının diğer yabancılara göre daha düşük olduğuna dikkati çekti.Panel sonrası İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a plaket takdim etti.