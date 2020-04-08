MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor

Stratejik ve sosyal araştırmalar yapan araştırma kuruluşu MetroPOLL, " Türkiye 'nin Nabzı Mart 2020" başlıklı anket sonuçları yayınlandı.

SADECE 2 PARTİ BARAJI GEÇTİ

MetroPOLL, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu üzerinden seçmenlerin görüşü üzerine dikkat çekici bir araştırma yaptı. Mart 2020'da düzenlenen anketin sonuçlarına göre iktidardaki AK Parti yüzde 33,7 ile birinci sırada. AK Parti'yi yüzde 17,7'lik oy oranı ile CHP takip ediyor. Ankete göre HDP 7,5; MHP, 7,1; İyi Parti 6,4 oranında oy alıyor. Ali Babacan Genel Başkanı olduğu Deva Partisi yüzde 1,1 oy alırken, Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan olduğu Gelecek Partisi ise 0,9 oranında oy alıyor.

KARARSIZLAR VE PROTESTO EDENLER 16,7 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Ankette kararsızların ve protesto edenlerin toplamı ise yüzde 16,7'lik kesimden oluşuyor. Ankete katılanların yüzde 6,7'sinin ise sorulan soruya cevap vermediği görülüyor.

Öte yandan, Şubat ayında yapılan ankete göre muhalefet partilerindeki oy oranlarında düşüş gözleniyor. Bu düşüşün en olası sebebini şirket, "muhalefet seçmenlerinin değişik kaygılarla telefon ile yapılan ankette daha çok çekimser kalması" olarak açıklıyor.