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Metropoll araştırmadan bomba anket! Tüm partiler düşüşte, barajı 2 parti geçiyor

Türkiye, son günlerde hem iç hem de dış politikalarda hareketli günler geçiriyor. Bu hareketlenmeyle birlikte anket şirketleri de yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını bir bir açıklıyor. Son anket sonucu Metropoll'den geldi. Metropoll'ün anketinde, son seçimlere göre tüm partilerin oy oranlarında düşüş görüldü. Barajı ise AK Parti ve CHP geçiyor.

09.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:52

Metropoll araştırma şirketi son yaptığı ankette "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Ortaya çıkan anket sonuçlarında dikkat çeken detaylar olduğu görüldü. Sonuçları Metropoll araştırma şirketinin resmi Twitter hesabından paylaşılan ankete göre tüm partilerin oy oranlarında 24 Haziran 2018 seçimlerine göre düşüş görülürken, Ak Parti yüzde 33.4 ile birinci parti oldu. AK Parti'yi yüzde 19.1 ile CHP, yüzde 9.7 ile HDP, yüzde 8.7 ile MHP, yüzde 7.7 ile İYİ Parti ve yüzde 0.7 ile Saadet Partisi takip etti.

BİR ÖNCEKİ SEÇİME GÖRE DÜŞTÜLER

Anket sonuçlarına bakıldığında, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Milletvekili Seçimlerine göre tüm partilerin oy oranlarının azaldığı görülüyor.

METROPOLÜN EKİM AYI ANKETİNE GÖRE KASIM AYINDA DÜŞÜŞ GÖSTEREN PARTİLER VAR

Metropoll'ün Ekim ayında yaptırdığı anket sonuçlarına göre de; Kasım ayında AK Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin oylarının bir miktar düştüğü, HDP, CHP ve İYİ Parti'nin ise oylarının bir miktar arttığı görünüyor.

İşte Metropoll'ün son anket verileri

Metropoll araştırmadan bomba anket! Tüm partiler düşüşte, barajı 2 parti geçiyor

Milletvekili, AK Parti, Politika, Güncel


Politika

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