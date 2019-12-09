Metropoll araştırmadan bomba anket! Tüm partiler düşüşte, barajı 2 parti geçiyor

Metropoll araştırma şirketi son yaptığı ankette "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Ortaya çıkan anket sonuçlarında dikkat çeken detaylar olduğu görüldü. Sonuçları Metropoll araştırma şirketinin resmi Twitter hesabından paylaşılan ankete göre tüm partilerin oy oranlarında 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimlerine göre düşüş görülürken, Ak Parti yüzde 33.4 ile birinci parti oldu. AK Parti'yi yüzde 19.1 ile CHP, yüzde 9.7 ile HDP, yüzde 8.7 ile MHP, yüzde 7.7 ile İYİ Parti ve yüzde 0.7 ile Saadet Partisi takip etti.

BİR ÖNCEKİ SEÇİME GÖRE DÜŞTÜLER

Anket sonuçlarına bakıldığında, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Milletvekili Seçimlerine göre tüm partilerin oy oranlarının azaldığı görülüyor.

METROPOLÜN EKİM AYI ANKETİNE GÖRE KASIM AYINDA DÜŞÜŞ GÖSTEREN PARTİLER VAR

Metropoll'ün Ekim ayında yaptırdığı anket sonuçlarına göre de; Kasım ayında AK Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin oylarının bir miktar düştüğü, HDP, CHP ve İYİ Parti'nin ise oylarının bir miktar arttığı görünüyor.

İşte Metropoll'ün son anket verileri