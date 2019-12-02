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Metropoll kamuoyu yoklaması: En çok beğenilen siyasetçi yüzde 44 ile Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en çok beğenilen siyasi isimlerde yüzde 44 ile ilk sırayı aldı. Kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 36 ile takip etti

02.12.2019 21:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:11Metropoll kamuoyu yoklaması: En çok beğenilen siyasetçi yüzde 44 ile Erdoğan
Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Özer Sencar 'de en çok beğenilen siyasi isimler anketini yayın tarihinden bir gün önce sosyal medya hesabından paylaştı.

Sancar Twitter mesajında kasım ayında gerçekleştirilen araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en çok beğenilen siyasi isimlerde yüzde 44 ile ilk sırayı aldı. Kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 36 ile takip etti. Podyumu tamamlayan üçüncü politikacı ise yüzde 26 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.
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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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