Haberler » Güncel » Metropoll'ün anketine göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan oldu - Haber

Metropoll'ün anketine göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan oldu

Metropoll'ün kurucusu Özer Sancar, "Siyasilerin Beğeni Düzeyi" başlıklı araştırmasının detaylarını Twitter'dan paylaştı. Araştırmaya göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan olurken onu Ekrem İmamoğlu takip etti.

03.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:26

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sancar, hesabından Metropoll'un Kasım araştırmasında yer alan "Siyasilerin Beğeni Düzeyi" başlıklı veriyi açıkladı.

Sancar'ın paylaştığı verilere göre; "Kasım ayı itibariyle 'de en çok beğenilen siyasi isim yüzde 44 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ı yüzde 36 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 28 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 26 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 25 ile MHP lideri Devlet Bahçeli, yüzde 22 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip ediyor."

Verilere göre Meral Akşener, Soyer'in ardından gelirken, onu Abdullah Gül ile Selahattin Demirtaş izliyor.

Sancar, paylaşımında "Erdoğan'ın popülaritesi 15-22 Kasım itibarıyla İmamoğlu'ndan 8 puan yüksek" olduğu ve belediye başkanlarına ilişkin ölçümün kendi şehirlerinde değil tüm ülke kapsamında olduğu notunu da düştü.

Metropoll'ün anketine göre Türkiye'de en çok beğenilen siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Twitter, Türkiye, Politika, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:30 Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Açıklaması - Haber
09:30 Hayrabolu SYDV 374 kişiye yardım etti - Haber
09:29 İSTANBUL'UN TUZ TEPESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber
09:28 Tunus'taki otobüs kazasında ölenler için anma etkinliği düzenlendi - Haber
09:28 Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada - Haber
09:26 Son dakika: Erdoğan, veto kararının gerekçesini duyurdu: Yüklenici firmalar filtre çalışmalarını gerçekleştirmedi - Haber
09:22 Tuğçe Kazaz, içki masasında görüntülenen Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi - Haber
09:12 Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haber
09:01 ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'nin 'terör örgütü' olarak tanınmasını desteklemem - Haber
08:49 Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak - Haber
09:26 Son dakika: Erdoğan, veto kararının gerekçesini duyurdu: Yüklenici firmalar filtre çalışmalarını gerçekleştirmedi - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 09:38:24