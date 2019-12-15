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Metruk bina alev topuna döndü

Bursa'da henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, metruk bina alev topuna döndü.

15.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:54Metruk bina alev topuna döndü
'da henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, metruk bina alev topuna döndü.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez ilçesi Piremir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı metruk binadan dumanlar yükselmeye başladı. Kullanılmayan ahşap bina, kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti.

Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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