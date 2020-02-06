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Metruk bina kül oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında metruk binada maddi hasar meydana geldi.

06.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:12Metruk bina kül oldu
'nın ilçesinde çıkan yangında metruk binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Hancı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binada çıkan yangında, alevler hızlı bir şekilde büyüdü. Olayı fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine verdi. Olaya hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın yan binalara sıçramadan söndürdü. Kimse tarafından kullanılmayan ve boş olduğu öğrenilen binadaki yangının yoğun yağmur nedeniyle eski elektrik kontağından dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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