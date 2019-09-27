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Metruk bina yıkıldı

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler Orduyeri Mahallesi'nde metruk halde bulunan ve tehlike arz eden binanın güvenlik gerekçesiyle yıkımını gerçekleştirdi.

27.09.2019 16:46Metruk bina yıkıldı
Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler Orduyeri Mahallesi'nde metruk halde bulunan ve tehlike arz eden binanın güvenlik gerekçesiyle yıkımını gerçekleştirdi.

Bartın Belediyesi mahallelerde tehlike oluşturan metruk halde olan yapıları yıkmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Orduyeri Mahallesi'nde bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkımla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın binanın vatandaşların can ve mal güvenliği açısından büyük risk oluşturduğunu bu sebeplerle gerekli ön çalışmaların tamamlanmasının ardından yıkımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akın açıklamasında" Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini çok önemsiyoruz. Bu sebepten ötürü mahallelerimizde metruk halde bulunan binalarımızı yıkarak oluşabilecek olumsuzlukları önlüyoruz. Ekiplerimiz son olarak Orduyeri Mahallesi'nde vatandaşlarımız için tehlike oluşturan bir noktayı daha ortadan kaldırdı. İhtiyaçlar ve talepleri dikkate alarak, etkili ve kalıcı hizmetler veren bir belediye olarak çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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