Metruk binada ceset bulundu
Kartal'da 8 katlı metruk binaya bayrak asmak için giren vatandaşlar inşaatta bir cesede rastlayınca şoke oldu.
13.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:48
Kartal 'da 8 katlı metruk binaya bayrak asmak için giren vatandaşlar inşaatta bir cesede rastlayınca şoke oldu. Cesedin yaklaşık 4 aydır binada durdurduğu belirlendi.
Kartal'da Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı metruk binaya birkaç vatandaş bayrak asmak için girdi. Binadan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, 3. katta bir ceset bulunca şoke oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Cesedin yaklaşık 4 aydır metruk binada durduğu belirlenirken cesedi ise henüz belirlenemedi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL
Kartal'da Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı metruk binaya birkaç vatandaş bayrak asmak için girdi. Binadan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, 3. katta bir ceset bulunca şoke oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Cesedin yaklaşık 4 aydır metruk binada durduğu belirlenirken cesedi ise henüz belirlenemedi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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