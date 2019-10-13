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Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldüANTALYA'nın Finike ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

13.10.2019 18:43
Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü
ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Finike Eski Mahalle terminal mevkiindeki iki katlı metruk binanın üst katında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yapılan müdahale sonucunda alevler diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın nedeniyle metruk binada hasar meydana geldi.
Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

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Kaynak: DHA

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