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Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Kütahya'da kullanılmayan tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

18.03.2020 22:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:59
Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Kütahya'da kullanılmayan tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İnköy Mahallesi'nde bulunan çok hisseli metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında metruk ev tamamen yanarak kül oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : İnköy Mahallesi, Kütahya, İtfaiye, 3. Sayfa

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