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Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü

Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdüGAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

12.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:15
Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü
GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Bey Mahallesinde bulunan çıkmaz bir sokakta kullanılmayan 2 katlı binada, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları görenler, itfaiyeye verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, söndürme çalışması başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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