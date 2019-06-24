24.06.2019 13:05
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Metruk binada komaya giren şahıs kurtarılamadı

Metruk binada komaya giren şahıs kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde metruk binada baygın halde ailesi tarafından bulunan 28 yaşındaki Abdulkerim Rıfkı Güner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde metruk binada baygın halde ailesi tarafından bulunan 28 yaşındaki Abdulkerim Rıfkı Güner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın, çakmak gazı çekerek komaya girdiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulkerim Rıfkı Güner(28), dün akşam saatlerinde metruk bir binaya girdi. Uzun süre kendisinden haber alamayan ailesince binada baygın halde bulunan Güner, olay yerine çağrılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakmak gazı çektiği iddia edilen gencin naaşı morga kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Halıdere , Kocaeli , Gölcük , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:00 Adana merkezli terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
14:55 Çorum'dan kısa kısa
14:55 Yaşlı adam kamyonetin altında böyle kaldı
14:53 Uyuşturucu satıcılarından emniyet çıkışı slogan: "Bu sefer şampiyon biziz"
14:50 Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı
14:49 Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar paniğe kapıldı
14:47 Tarsus'ta tren kazası: 1 ölü, 2'si ağır 4 kişi yaralı