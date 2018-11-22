Metruk Binada Mahsur Kalan Yavru Köpeği İtfaiye Kurtardı

Mersin
'in Gülnar
ilçesinde metruk bir binanın bodrum katında mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki metruk bir binanın yanında yavru köpek bulan 17 yaşındaki Aybike Alata, köpeği sahiplenip beslemeye başladı.
Köpeğe yine yemek vermek için arayan Alata, girişi kapalı olan metruk binanın bodrum katından köpeğin sesini duydu.
Binaya giremediği için yavru köpeği kurtaramayan Alata, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla köpeği kurtardı. Durumu iyi olan yavru köpek, Alata'nın annesine teslim edildi.
Gülnar,Mersin,İtfaiye
22 Kasım 2018 Perşembe 14:38