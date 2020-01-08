Metruk binada ölen gencin yakınında uyuşturucu madde materyalleri bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, metruk bir binada uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Hasan Cuşar (21) yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi 1148/1 sokakta bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Hasan Cuşar, metruk binada uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra fenalaşan Cuşar, yere yığıldı. Cuşar'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cuşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Cuşar'ı bulun vatandaşların ifadesine başvurdu.

Bu arada olay yeri inceleme ekipleri, Cuşar'ın yaşamını yitirdiği yerde yaptığı incelemede cesedinin yakınında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller olduğunu tespit etti. Cuşar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Cuşar'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.