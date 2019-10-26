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Metruk binada yangın

Adıyaman'ın Besni ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

26.10.2019 18:13
Adıyaman'ın Besni ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde iki katlı metruk bir müstakil binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı polis ekiplerince çevredeki binalar tahliye edildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Metruk binada yangın

Adıyaman, İtfaiye, Besni, Güncel

Kaynak: AA


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