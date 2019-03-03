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Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ciddi güvenlik ve asayiş sorunu oluşturan metruk binaların kısa sürede korkulacak yerler olmaktan çıkarılacağını söyledi.Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde huzur toplantıları düzenlemeye devam ediyor.Fatih Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktardı. Vatandaşlara suçlarla mücadele hakkında bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.Toplantıya, Edirne Emniyet Müdürü Kurt, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel ve Asayiş Müdürü Şener Derin, Fatih Mahallesi Muhtarı Bilal Ürer ve vatandaşlar katıldı."Envanter çıkardık"Kurt, önemli ve tarihi bir kent olan Edirne'de tarihi bina sayısının çok fazla olduğunu belirterek, "Tarihi binaların yaşatılması için birtakım prosedürler var. Tarihi binaların orijinaline uygun yaşatılması, yıkılmaması gerekiyor. Kötü durumdaki binaların sahipleri ve ilgililer tarafından güvenlik tedbirinin alınması gerekiyor." dedi.Edirne'de yıkılmaya yüz tutmuş ve kötü durumdaki tarihi binaların envanterini çıkardıklarını anlatan Kurt, şunları kaydetti:"İlgili kurumlarla bunları görüşüyoruz. Bu binalarla ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatı var. Bu durumdaki metruk binalar ciddi bir güvenlik ve asayiş sorunu oluşturuyor. Bu konuyla ilgili hükümetimiz ve Sayın Bakanımız çok kararlı. Bu binalar mutlaka insanlarımızın korkacağı binalar olmaktan çıkacaktır. Biz de bununla ilgili çalışmayı yaptık. Metruk binalarla ilgili hızlı bir süreç işliyor. Yıkabildiklerimizi yıkıyoruz, yıkamadıklarımızın etrafını Özel İdare, Çevre Vakfı ve Belediye ile birlikte korunaklı hale getiriyoruz. Onları da bu şekilde güvenli hale getirmeye çalışıyoruz."Vatandaşa davetEmniyet Müdürü Kurt, polisin 7/24 görev başında, vatandaşın yanında olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin ziyaretlerine devam ettiğini belirten Kurt, "Sizlerin de bizi ziyaret etmesini isteriz. Mahalledeki amcam, emniyet müdürlüğü veya karakolun önünden geçerken gelsin, bir çay içsin, muhabbet etsin polislerimizle, her zaman kapımız açık. Bir sorununuz bir isteğiniz varsa hemen iletin." şeklinde konuştu.