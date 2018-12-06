Metruk Binalar Yıkılıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 11:46



06 Aralık 2018 Perşembe 11:46

Bilecik Belediyesi tarafından kamulaştırılması yapılan ve yıkılması için gerekli işlemleri tamamlanan Pelitözü Mahallesi ve İstasyon Mahallesindeki birçok metruk binanın yıkım çalışması gerçekleştirildi.Şehrin birçok noktasında bulunan ve birçok yönden tehlike arz eden metruk yapıların yıkım çalışması, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla gerçekleştiriliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, tehlikeli ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, sokak ile caddelerdeki ulaşımın daha rahat ve kolay olması amacıyla gerçekleştirilen yıkım çalışmaları ile aynı zamanda tinerci ve kötü alışkanlıklar sergileyen kişilerin engellenmesi amaçlanıyor.Öte yandan, vatandaşlar için tehlike arz eden buna benzer başka alanlardaki kamulaştırılması ve diğer işlemleri tamamlanan yapıların da yıkılacağı bilgisi verildi. - BİLECİK