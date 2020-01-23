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Metruk ev temizlikleri devam ediyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan metruk ev temizlikleri devam ediyor.

23.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:44Metruk ev temizlikleri devam ediyor
'nin ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan metruk ev temizlikleri devam ediyor.

İlçede Camikebir, M. Asım Köksal ve mahallelerinde, tehlike arz eden yapıları yıkan ekiplerin sonrasında oluşan hafriyat temizleme çalışmaları ise devam ediyor. Can ve mal kaybının önüne geçmek ve kontrollü bir şekilde yıkımları yapmak için çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, diğer mahallelerde de tespit ettikleri evlerin temizliğini de aynı şekilde yapacaklarını belirtti. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Asım Köksal, Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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