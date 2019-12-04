Haberler » 3. Sayfa » Metruk evde çıkan yangın korkuttu - Haberler

Metruk evde çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

04.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:47Metruk evde çıkan yangın korkuttu
'in ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe merkezindeki Hayrettinpaşa Mahallesinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine çok kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Amirliği bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yarı harabe halde olan evin kullanılmadığı ancak bir süredir bazı evsizler tarafından mesken tutulduğu öğrenildi. Metruk binada incelemede bulunan ekipler, eski bir yorganın sigara izmariti nedeniyle tutuşması nedeniyle çıktığı belirtildi. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:37 (Özel) Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı - Haberler
11:33 Halı fabrikasında yangın - Haberler
11:32 (Özel) Camiye "örümcek adam" gibi tırmanıp sadaka kutusunu boşalttı - Haberler
11:31 Azeri iş adamının öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı - Haberler
11:30 Havacılar Derneği üyeleri köy okuluna kırtasiye yardımında bulundu - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
10:02 Ordu'da genç balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:50:50