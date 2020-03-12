Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı - Haberler

Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı

Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde aç ve susuz bulunan eşeği belediye ekipleri kurtardı.

12.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı
Tekirdağ Malkara 'da metruk binada bağlı halde aç ve susuz bulunan eşeği belediye ekipleri kurtardı.

Gazibey Mahallesi Dere Çıkmazı Sokak'taki metruk bir evin içerisine bağlanıp terk edilen ve günlerdir aç susuz bırakılarak ölüme terk edilen eşek, duyarlı gençlerin sesleri duyması üzerine Malkara Belediyesi'ne bildirildi. Metruk eve gelen Zabıta ve Belediye Veterinerliği tarafından bağlı olduğu yerden kurtarılan başıboş eşek, otluk alana salındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar (1)
MALKARALI;:kesin sapıktır bunu eve saklayan.
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Haberler
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?