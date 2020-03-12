Metruk evde ölüme terk edilen eşeği belediye ekipleri kurtardı
Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde aç ve susuz bulunan eşeği belediye ekipleri kurtardı.
12.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Tekirdağ Malkara 'da metruk binada bağlı halde aç ve susuz bulunan eşeği belediye ekipleri kurtardı.
Gazibey Mahallesi Dere Çıkmazı Sokak'taki metruk bir evin içerisine bağlanıp terk edilen ve günlerdir aç susuz bırakılarak ölüme terk edilen eşek, duyarlı gençlerin sesleri duyması üzerine Malkara Belediyesi'ne bildirildi. Metruk eve gelen Zabıta ve Belediye Veterinerliği tarafından bağlı olduğu yerden kurtarılan başıboş eşek, otluk alana salındı. - TEKİRDAĞ
Gazibey Mahallesi Dere Çıkmazı Sokak'taki metruk bir evin içerisine bağlanıp terk edilen ve günlerdir aç susuz bırakılarak ölüme terk edilen eşek, duyarlı gençlerin sesleri duyması üzerine Malkara Belediyesi'ne bildirildi. Metruk eve gelen Zabıta ve Belediye Veterinerliği tarafından bağlı olduğu yerden kurtarılan başıboş eşek, otluk alana salındı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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