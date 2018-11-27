Metruk Evde Yaşayan Aileye Devlet ve Hayırseverler Kucak Açtı

27 Kasım 2018 Salı 10:37



27 Kasım 2018 Salı 10:37

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk evde yaşam mücadelesi veren 2 aile ve çocuklarına devlet ve hayırseverler yardım eli uzattı.Ak Parti Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Serkan Işık'ın girişimleri ile Kaymakamlık ve Aile Müdürlüğü harekete geçti. Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan konudan haberdar edilince buradaki 2 aile ve çocukları ile Osmangazi Yardımlaşma Vakfı ilgilenmeye başladı. Sosyal medyadan yapılan çağrıya hayırseverler de duyarsız kalmadı. Aileye her kesimden yardım eli uzatıldı.Aileyi yardım gönüllüsü Asım Çakır ile Hüdavendigar Mahallesi'nde ziyaret eden Ak Parti Osmangazi Belediye Başkan Aday Adayı Serkan Işık, "Bir çocuğun masumiyetinde saklı insanlık. O kadar zalimleşen bir dünya içerisinde yaşıyoruz ki, hepimizin bir gün merhamete ihtiyacı olduğunu unutuyoruz" diyerek mazlumların sesini kulak ardı etmediklerini ve etmeyeceklerini ifade etti.Dünyayı İyilik Kurtaracak Derneği Genel Başkanı Nuran Gürcan, "Her 2 aile ile de yaklaşık bir haftadır ilgileniyoruz. Aileyi hamama götürdük. Bakımlarını yaptık. Ev ve diğer ihtiyaçları için de seferber olduk. Maalesef Suriyelilere ev vermiyorlar. Ev sorununu aştığımızda diğer yardımları da yapacağız" diyerek sosyal sorumluluk projelerinde halkı daha duyarlı olmaya davet etti.Yardım Gönüllüsü olarak bilinen Asım Çakır, "Bursa büyük manevi değerleri olan bir kent. Bu soğuk kış günlerinde mazlumlara yardımcı olmazsak sonumuz nice olur. Tüm hayırseverlere bu konuda daha fazla sahiplenici olmaları hususunda hatırlatma yapmak istiyorum. Serkan kardeşimiz konudan haberdar olarak gelmişler. Kendilerini hayırsever ve mazlumu umursayan duruşlarından ötürü tebrik ediyorum" dedi.İlk etapta giysi ve yiyecek yardımı yapılan aile fertlerinin önümüzdeki günlerde kiralık eve çıkarılacağı öğrenildi. - BURSA