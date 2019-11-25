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Metruk evlerde çıkan yangın korkuttu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kullanılmayan 2 metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

25.11.2019 09:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:28Metruk evlerde çıkan yangın korkuttu

EDİRNE'nin ilçesinde kullanılmayan 2 metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Olay, gece yarısı Aşağı Zaferiye Mahallesi Cami Sokak üzerindeki kullanılmayan tek katlı metruk evde meydana geldi. Sokak üzerindeki metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki diğer metruk eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. ekipleri yangına müdahale ederken, polis sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu metruk evler kullanılmaz hale geldi. ve itfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.



İtfaiye, Polis, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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