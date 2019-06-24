Metruk-Mars Filmi

Dünya dışı yaşamın varlığına inanan ve dünya dışı fenomenlerle ilgili bir kitap yazan bilim kurgu yazarı Ali Yücetürk, onlarla iletişim kurmak istemektedir. Yazarın bu merakının tehlikeli bir boyuta ulaşması, onun dramatik sonunu hazırlar. Ali’nin başına gelenleri merak etmekte olan karısı Meryem
, kocası ile ilgili her şeyi araştırmaya başlar. Karagün beldesinde yaşayan Meryem, bir gün gökyüzünden bir sinyal geldiğini keşfeder. Bulduğu ipucunun peşine düşen Meryem, insanların büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlar. Yönetmen :
Mehmet Ali ZaimSenaryo:
Mehmet Ali ZaimOyuncular:
Şiar Zaim, Serap Çetintürk, Doha
Oğuz, Ali İhsan Bozdemir, Öykü Öz, Gül Gökçe
Korkmaz, Damla Ersan, Gözde Nur Akaltın, Soner IşıkFilmin Türü:
Bilim KurguOrijinal Adı:
Metruk-MarsYapımcı Firma:
Zaim Brothers FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
STL3Vizyon Tarihi:
06.09.2019 Metruk-Mars Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.