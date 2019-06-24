24.06.2019 11:54
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Metruk-Mars Filmi

Metruk-Mars Filmi

Metruk-Mars filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Metruk-Mars filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Dünya dışı yaşamın varlığına inanan ve dünya dışı fenomenlerle ilgili bir kitap yazan bilim kurgu yazarı Ali Yücetürk, onlarla iletişim kurmak istemektedir. Yazarın bu merakının tehlikeli bir boyuta ulaşması, onun dramatik sonunu hazırlar. Ali’nin başına gelenleri merak etmekte olan karısı Meryem , kocası ile ilgili her şeyi araştırmaya başlar. Karagün beldesinde yaşayan Meryem, bir gün gökyüzünden bir sinyal geldiğini keşfeder. Bulduğu ipucunun peşine düşen Meryem, insanların büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlar.


Yönetmen :Mehmet Ali Zaim
Senaryo:Mehmet Ali Zaim
Oyuncular:Şiar Zaim, Serap Çetintürk, Doha Oğuz, Ali İhsan Bozdemir, Öykü Öz, Gül Gökçe Korkmaz, Damla Ersan, Gözde Nur Akaltın, Soner Işık
Filmin Türü:Bilim Kurgu
Orijinal Adı:Metruk-Mars
Yapımcı Firma:Zaim Brothers Film
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:STL3
Vizyon Tarihi:06.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Meryem , Sinema

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