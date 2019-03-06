Metu Geex Etkinliği, 9-10 Mart'ta ODTÜ'de

Webtekno olarak bizim de medya sponsorluğunu üstlendiğimiz etkinliğin katılımcıları arasında Ferit 'Wtcn' KARAKAYA, Tuna 'PintiPanda' AKŞEN, Can SUNGUR, POST42, Enis KİRAZOĞLU, EasterGamersTV, Pelin 'Pqueen92' BAYNAZOĞLU gibi ünlü isimler yer alıyor.
Tüm bunları, ODTÜ yerleşkesi içindeki Spor Merkezi'nde, oldukça geniş ve doğa ile iç içe bir ortamda bir araya getirir. 9-10 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan METU GEEX etkinliği hakkında daha detaylı bilgi almak için metugeex.com
web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Teknoloji
Kaynak: WebTekno