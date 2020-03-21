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MEÜ Arş. Gör. Dr. Buzlu'ya Ticaret Bakanlığından "Bilimsel Çalışma" dalında ödül

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Mehtap Özkan Buzlu, "Her Şey Dahil Otellerde İsraf: Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma" başlıklı doktora tez çalışmasıyla Ticaret Bakanlığı 23.

21.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:52
MEÜ Arş. Gör. Dr. Buzlu'ya Ticaret Bakanlığından
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Mehtap Özkan Buzlu, "Her Şey Dahil Otellerde İsraf: Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma" başlıklı doktora tez çalışmasıyla Ticaret Bakanlığı 23. Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında "bilimsel çalışma" dalında ödüle layık görüldü.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Arş. Gör. Dr. Buzlu, Doç. Dr. Kamil Unur'un danışmanlığında 2019 yılında tamamladığı "Her Şey Dahil Otellerde İsraf: Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde Bir Araştırma" başlıklı doktora tez çalışmasıyla Ticaret Bakanlığının "bilimsel çalışma" dalında ödül aldı.

Buzlu, tez çalışmasında, her şey dahil otellerde tüketiciler tarafından gerçekleştirilen israf davranışları, nedenleri, önleyici uygulamalar ve tüketici kaynaklı israfı önlemeye yönelik çözüm önerileri konuları araştırıldı. Buzlu, çalışmayla tüketicilerde israf bilincinin geliştirilmesi, tüketiciyi israfa yönelten sektörel uygulamaların yeniden düzenlenmesi, otellerde bilinçli tüketimin yaygınlaştırılması ve israfın azaltılmasıyla ulusal ve küresel sürdürülebilirlik çabalarına, Onuncu Kalkınma Planında vurgulanan "israfın azaltılması" ile ilgili hedeflere ulaşılmasına, ülke ekonomisine ve toplum refahına katkı sağlanması hedefledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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