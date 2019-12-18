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MEÜ'de dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Kalite Komisyonu, kalite güvencesi çalışmaları kapsamında işbirliklerini arttırmak ve gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliğini geliştirmek amacıyla Mersin'de bulunan kamu kurum ve kuruluşları, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile sektör...

18.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:38MEÜ'de dış paydaş toplantısı gerçekleştirildi
MERSİN (İHA) – Üniversitesi Kalite Komisyonu, kalite güvencesi çalışmaları kapsamında işbirliklerini arttırmak ve gerçekleştirilen faaliyetlerin niteliğini geliştirmek amacıyla Mersin'de bulunan kamu kurum ve kuruluşları, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla dış paydaş toplantısı düzenledi.

MEÜ Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Kalite Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Zeki Yarar, Genel Sekreter Vedat Güngör, Kalite Komisyonu üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Çamsarı, kalite güvence sistemi ve akreditasyon süreçleri ile bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerin Mersin Üniversitesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Katılımcılara bugüne kadar sağladıkları destek ve katkılar için teşekkür eden Çamsarı, önümüzdeki dönemlerde özellikle ortak projeler yürütülmesi konusunda işbirliğine yönelik çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti.

Toplantıya katılan farklı kurum ve kuruluş temsilcileri de çalışmaları hakkında bilgi vererek, üniversite faaliyetlerine yönelik sağlayabilecekleri katkılar ve ortak araştırma geliştirme çalışmaları ile ilgili projeler hakkında görüş ve önerilerini sundu. Görüş ve öneriler kapsamında, ortak projelerin sayısının artırılmasının, girişimciliğe yönelik çalışmaların ve üniversitede üretilen bilginin kente yayılımının önemi değerlendirildi.

Toplantı, toplumsal fayda temelinde dış paydaşlarla yürütülecek işbirliklerinin ve iletişim kanallarının arttırılması ortak hedefine vurgu yapılarak sona erdi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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