MEÜ'de Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu'nda, iki dönemde tamamlanacak Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi başladı. Eğitimde farklı illerden kursiyerler yer alıyor.



Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) bünyesinde, MEÜ Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde Gökçe İşbir tarafından Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi dersleri verilmeye başladı. Çeşitli illerden gelen katılımcılarla Gebe Okulunda gerçekleştirilen eğitimin ilk bölümünde, 18-24 Kasım 2019 tarihleri arasında katılımcılara 56 saat teorik eğitim verildi. İkinci bölümde ise 24 Kasım 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında 59 saatlik uygulama eğitimi verilmesi planlanıyor.



Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere, 115 saatlik Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Sertifikası verilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA