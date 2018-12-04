Meü'de 'Engelleri Aşıyoruz' Paneli

04 Aralık 2018 Salı 15:44



04 Aralık 2018 Salı 15:44

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörlüğü tarafından engelliler ve onların hayatına destek olan aile, eğitimci ve sağlık personellerinin yasal hak ve yükümlülüklerinin konu edildiği ele alındığı "Yasal Haklarımızı Öğreniyor ve Engelleri Aşıyoruz" paneli gerçekleştirildi.MEÜ Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörlüğü ve Mersin Barosu avukatlarının katılımlarıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Yasal Haklarımızı Öğreniyor ve Engelleri Aşıyoruz" paneli yapıldı."MEÜ olarak fiziksel ortamları engellilere yönelik hazırlıyoruz"MEÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı, "Artık, kamu kurum ve kuruşları ile üniversitelerin engelli vatandaşlarımız için çok daha fazla sorumluluk alacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bizim de Mersin Üniversitesi olarak, fiziksel ortamın düzenlenmesi açısından çalışmalarımız oldu ve olacak. Rampalar, asansörler vb. şeyler ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Farklı engel türündeki vatandaşlarımız için de çalışmalarımız sürüyor. Engelli öğrencilerimizi okula taşıyoruz, kitap okuma hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi eksiklikler olmasına rağmen, duyarlılık göstermeye devam edeceğiz. Yasal düzenlemeleri sağlasak da, uygulama noktasında hala sıkıntı yaşıyoruz. Bugün bu toplantının da, bu farkındalığın oluşmasına katkılarda bulunacağını düşünüyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi."61 engelli vatandaş MEÜ'de istihdam ediliyor"MEÜ Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan Boyraz ise, "183 engelli öğrenci, 61 personel ile engelli vatandaşlarımızın hem eğitimi hem de istihdamı konusunda büyük katkılar sunan üniversitemiz, engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edecek. Engelsiz yaşam birimi olarak 400 gönüllü öğrencimiz var. Gerek ulusal, gerek uluslararası organizasyonlara katılıyor ve ev sahipliği yapıyoruz. Engelli öğrencilerimizin üniversiteye ulaşım ve eğitim olanaklarını geliştiriyoruz. Bugün de, Mersin Barosu işbirliği ile, engelli vatandaşlarımızın yasal haklarını daha iyi öğrenmesi amacıyla bu paneli düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, Boyraz'ın moderatörlüğünde, Av. Tufan Özarslan, Av. Egemen Çınar, Av. Ece Aktaş'ın sunumlarıyla panel gerçekleştirildi. - MERSİN