Meü'de "Mezunlarımız ve Kariyer" Konferansı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:53



06 Aralık 2018 Perşembe 15:53

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü tarafından düzenlenen kariyer günleri etkinliği kapsamında, "Mezunlarımız ve Kariyer" isimli konferans gerçekleştirildi.Prof. Dr. Vural Ülkü Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa, MEÜ'den mezun olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde vergi müfettişi olarak görev yapan Rıdvan Aydın ve Yusuf Dadak ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı. MEÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı Tolga Uysal başkanlığında gerçekleşen panelde konuşan Aydın, 8 yıldır vergi müfettişi olarak görev yapmaktını, meslek yüksekokulundan sonraki eğitim süreçlerinde ve girdiği sınavlarda buradan aldığı derslerin niteliği ile başarıyı yakaladığını söyledi.Vergi müfettişi Yusuf Dadak ise 5 yıldır vergi müfettişi olarak görev yaptığını ve meslek yüksekokulunda aldığı muhasebe derslerinin temel eğitim niteliğinde bir çok kapıyı rahatlıkla açtığını kaydetti. Öğrencilere gelecekle ilgili bir çok konuda tavsiye veren Dadak, başarı için çalışmanın temel etken olduğunu söyledi. - MERSİN