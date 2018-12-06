Meü'den Erdemli'de Kariyer Günü Etkinliği

Mersin Üniversitesi
(MEÜ) Erdemli
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü ve Türkiye
İş Kurumu Erdemli Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle "Erdemli Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.
Yüksekokul amfisinde gerçekleşen etkinliğe, Erdemli Kaymakamı Avni Kula
, MEÜ Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, Erdemli İŞKUR
Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Doğan
ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında 'Özel Sektör Ne İster' paneli gerçekleştirildi.
Etkinlikte son olarak İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Özlem Gümüş
'ün konuşmacı olduğu 'Üniversiteliler için İŞKUR' başlıklı konferans yapıldı. - MERSİN
Türkiye,Mersin Üniversitesi,Erdemli
06 Aralık 2018 Perşembe 15:25